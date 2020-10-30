Пожилой рецидивист украл технику на 10 тыс. рублей под Саратовом

Полиция Советского района раскрыла кражу у 45-летней жительницы поселка Пушкино.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с мая до 24 октября 2020 года неизвестные выставили окно, проникли в ее дом и унесли компьютер, монитор, клавиатуру и принтер.

Сумма ущерба составила 9,8 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего рецидивиста — односельчанина потерпевшей.

Он во всем признался, похищенное у него изъяли.

На мужчину завели очередное уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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