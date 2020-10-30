Под Саратовом пожарные проливали тлеющий вагон с серой

Фото регионального ГУ МЧС

В Ртищеве Саратовской области вчера, 29 октября, пожарные выезжали проливать вагон.

- Сигнал о тлении вагона с серой поступил в 10:22. Он был отцеплен от основного состава и отправлен на запасной тупиковый путь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ликвидацией инцидента занимался пожарный расчет ПСЧ-57.

Фото регионального ГУ МЧС

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