В Балашовском районе задержан подозреваемый в тяжком преступлении

Сейчас идут следственные действия с подозреваемым
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Задержан подозреваемый в причинении смерти мужчине, тело которого было обнаружено поздно вечером 28 октября во дворе дома в селе Новопокровка Балашовского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанный — 41-летний местный житель.
Напомним, погибшему было 29 лет. При осмотре тела были обнаружены раны на голове. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма и кровоизлияние в мозг.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого. Сейчас проводятся следственные действия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.