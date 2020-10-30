В Балашовском районе задержан подозреваемый в тяжком преступлении

Сейчас идут следственные действия с подозреваемым Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в причинении смерти мужчине, тело которого было обнаружено поздно вечером 28 октября во дворе дома в селе Новопокровка Балашовского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанный — 41-летний местный житель.

Напомним, погибшему было 29 лет. При осмотре тела были обнаружены раны на голове. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма и кровоизлияние в мозг.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого. Сейчас проводятся следственные действия.

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