Суд ограничил балаковцу свободу за долг в 123 тыс. рублей по алиментам

Суд признал виновным 29-летнего балаковца в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал его давать деньги на содержание шестилетнего ребенка, но тот игнорировал эти требования.

Даже привлечение к административной ответственности не могло на него повлиять, мужчина не устроился работать.

С июля 2019 по июль 2020 года сумма долга превысила отметку в 123 тыс. рублей.

За это суд ограничил мужчине свободу на полгода, приговор не вступил в законную силу.

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