Суд ограничил балаковцу свободу за долг в 123 тыс. рублей по алиментам

Суд признал виновным 29-летнего балаковца в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал его давать деньги на содержание шестилетнего ребенка, но тот игнорировал эти требования.
Даже привлечение к административной ответственности не могло на него повлиять, мужчина не устроился работать.
С июля 2019 по июль 2020 года сумма долга превысила отметку в 123 тыс. рублей.
За это суд ограничил мужчине свободу на полгода, приговор не вступил в законную силу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.