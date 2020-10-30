Под селом в Ивантеевском районе найдена мумия пропавшего без вести мужчины

Тело мужчины нашли в поле под селом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области найден пропавший без вести 32-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину нашли уже после его смерти.

Нашему изданию стало известно, что погибший — Артем Макаров, пропавший 26 августа утром в селе Бартеневка Ивантеевского района.

Мужчина ушел на работу, но вечером не вернулся домой. Также он не отвечал по телефону. Причем ранее он не говорил, что собирался куда-то уехать, поэтому обеспокоенные родственники заявили о его безвестном исчезновении.

Была начата проверка. 29 октября во время поисков в 300 метрах к югу от села кинологическая собака обнаружила мумифицированные останки человека. Артема Макарова удалось опознать по одежде.

Судмедэксперт не нашел на теле погибшего следов насильственной смерти. Сейчас устанавливаются точные причины гибели. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.