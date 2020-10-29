Из колоний Саратовской области за девять месяцев не совершено ни одного побега

В УФСИН России по Саратовской области подвели итоги работы за девять месяцев.

Оказалось, что за прошедший период 2020 года из саратовских колоний не сбежал ни один заключенный.

- Также не было групповых неповиновений, захватов заложников, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по области.

По данным на 1 октября, в пенитенциарных учреждениях региона содержатся 11,5 тыс. человек — это 83,32% от установленного лимита.

За убийства сидят около 2,7 тыс. человек, наркопреступления — примерно 3,1 тыс., за кражи — 1,5 тыс. человек, разбой совершили 600 осужденных в областных колониях, а умышленное причинение вреда здоровью — около 350 человек.

Также в исправительных учреждениях есть спецконтингент. 10,2% — люди с психическими расстройствами, 7,3% склонны к наркомании, 5,4% — к алкоголизму.

Однако некоторые пытаются нарушить порядок в колониях. С января по сентябрь из бандеролей, посылок и у людей, пришедших на свидания, изъяли более 284 граммов наркотиков, 132,15 литра алкоголя и 336 мобильных телефонов.

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