Опубликован обновленный список лекарств в аптеках Саратова на 29 октября

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Новый список аптек и имеющихся в них лекарств опубликован сегодня, 29 октября, оперативным штабом Саратовской области.

Сообщается, что данные представлены на 13 часов, однако список появился только в 17 часов. При этом планировалось публиковать его в 11 утра.

В списке как наименования и адреса аптек по Саратову и области, где имеются противовирусные и антибиотики, так и аналоговые препараты, которыми можно заменить дефицитные.

Впрочем, ранее жители Саратова сообщали, что даже по списку невозможно найти нужные лекарства.

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