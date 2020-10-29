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В Балакове столкнулись Chevrolet Niva и «Лада Приора»

Госпитализирована водитель «Приоры»
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Авария произошла на улице Комарова

Авария произошла на улице Комарова

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области днем 29 октября столкнулись автомобили Chevrolet Niva и «Лада Приора».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Комарова в 15:50.

Водитель автомобиля «Приора» была госпитализирована.

Пострадала женщина за рулем "Приоры"

Пострадала женщина за рулем "Приоры"

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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