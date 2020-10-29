В Балакове столкнулись Chevrolet Niva и «Лада Приора»

Авария произошла на улице Комарова
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балакове Саратовской области днем 29 октября столкнулись автомобили Chevrolet Niva и «Лада Приора».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Комарова в 15:50.
Водитель автомобиля «Приора» была госпитализирована.
Пострадала женщина за рулем "Приоры"
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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