В Балакове столкнулись Chevrolet Niva и «Лада Приора»

Авария произошла на улице Комарова Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области днем 29 октября столкнулись автомобили Chevrolet Niva и «Лада Приора».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Комарова в 15:50.

Водитель автомобиля «Приора» была госпитализирована.

Пострадала женщина за рулем "Приоры" Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии Фото: ГИБДД по Саратовской области

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