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В Саратове волонтеры выезжают на поиски пропавшего пенсионера.
Объявление о розыске 79-летнего Владимира Саяпина появилось в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Мужчина пропал 28 октября в Октябрьском районе. Он был одет в светло-бежевую куртку, темные брюки и черную вязаную шапку.
Приметы: худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Из особых: теменная залысина.
Пенсионер не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.
Если вы видели Владимира Егоровича, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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