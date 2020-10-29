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В Саратове волонтеры выезжают на поиски пропавшего пенсионера.

Объявление о розыске 79-летнего Владимира Саяпина появилось в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пропал 28 октября в Октябрьском районе. Он был одет в светло-бежевую куртку, темные брюки и черную вязаную шапку.

Приметы: худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Из особых: теменная залысина.

Пенсионер не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.

Если вы видели Владимира Егоровича, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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