Саратов должен получить еще 30 троллейбусов

В Ленинском депо начали работу прибывшие из Москвы троллейбусы

В Саратов продолжат поступать новые троллейбусы.

Как рассказал во время посещения Ленинского троллейбусного депо председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, еще 30–35 новых машин по программе лизинга планируется получить в 2021 году.

Напомним, в 2020 году в Саратов прибыли из Москвы 90 новых троллейбусов. В МУПП «Саратовгорэлектротранс» шоферам прибавили зарплату. После этого из столицы вернулись 25 водителей. Но остается дефицит кадров, необходимо еще около 80 работников.

Вячеслав Володин посетил Ленинское троллейбусное депо

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