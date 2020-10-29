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Саратов должен получить еще 30 троллейбусов

Планируется приобрести их по программе лизинга
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Ленинском депо начали работу прибывшие из Москвы троллейбусы

В Ленинском депо начали работу прибывшие из Москвы троллейбусы

В Саратов продолжат поступать новые троллейбусы.

Как рассказал во время посещения Ленинского троллейбусного депо председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, еще 30–35 новых машин по программе лизинга планируется получить в 2021 году.

Напомним, в 2020 году в Саратов прибыли из Москвы 90 новых троллейбусов. В МУПП «Саратовгорэлектротранс» шоферам прибавили зарплату. После этого из столицы вернулись 25 водителей. Но остается дефицит кадров, необходимо еще около 80 работников.

Вячеслав Володин посетил Ленинское троллейбусное депо

Вячеслав Володин посетил Ленинское троллейбусное депо

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