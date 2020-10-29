Покровчанина отправили в колонию за поход в комнату матери

В Энгельсе признали виновным в незаконном проникновении в жилище 42-летнего ранее судимого местного жителя.

- Мужчина злоупотреблял спиртным и жил с престарелой матерью в двухкомнатной квартире на улице Смоленская. По иску матери мировой суд постановил, чтобы родственники жили в разных комнатах и не заходили друг к другу, но коридором и туалетом должны были пользоваться одним, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В один из дней сентября 2019 года мужчина проник к матери в комнату. Суд отправил его за это на десять месяцев в колонию строгого режима, учтя, что гражданин еще не отбыл наказание за избиение матери.

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