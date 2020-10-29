Минздрав опроверг перевозку линолеума в машине скорой помощи

В министерстве здравоохранения Саратовской области прокомментировали публикацию «КП-Саратов» о жалобе местных жителей на машину скорой помощи, в которой, по их словам, везли линолеум.

- На станции скорой помощи Саратова машины с таким государственным регистрационным номером нет. То есть это не скорая помощь. Это может быть списанная машина, отработавшая свой ресурс, не предназначенная для дальнейшей перевозки бригад и пациентов, переданная для хозяйственно-бытовых нужд в какое-либо учреждение. Кроме того, мы не исключаем того факта, что машина может принадлежать и частному лечебному учреждению, — уточнили в ведомстве.

Напомним, горожане выразили недоумение, зачем заниматься перевозкой стройматериалов в такое непростое время, когда помощь медиков требуется многим.

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