Саратовская фирма ответила за сбитого насмерть пешехода в Московской области

В Балаковском районе суд рассмотрел гражданское дело о компенсации за смертельное ДТП с участием саратовской фирмы.

- Иск подали родители погибшего жителя города Киржач Владимирской области. Авария произошла вечером 30 октября 2019 года на автодороге МБК «А-108 Перегон», проходящей в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Водитель машины, выданной ООО «Газстрой», сбил 22-летнего парня. Тот скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Уголовное дело правоохранители из Орехово-Зуево прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Однако родители погибшего обратились в суд, чтобы взыскать с водителя и его работодателя компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Балаковский райсуд постановил выплатить каждому истцу по 250 тыс. рублей и 8 тыс. рублей расходов на услуги представителя.

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