В «ковидных» госпиталях Саратовской области свободны 349 коек

В 18 «ковидных» госпиталях Саратовской области развернуты на утро 29 октября 3 681 койка. На них лечатся 3 332 пациента. То есть свободными остаются 349 коек.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, количество свободных мест в госпиталях постоянно меняется, так как зависит от числа выписанных пациентов.

Например, за минувшие сутки было госпитализировано 305 человек, выписано 247.

На кислородной поддержке находятся 650 пациентов, из них 225 подключены к ИВЛ.

Амбулаторно лечение получает 4 061 заболевший.

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