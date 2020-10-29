В Саратове за два дня ГИБДД остановила 170 тонированных машин

В Саратове за два дня, 27 и 28 октября, поймали 170 водителей в тонированных машинах.

ГИБДД города подвела итоги операции «Тонировка».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, все нарушители предпочли отклеить пленку на месте. Одного водителя оштрафовали на 1 тыс. рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В ГИБДД напомнили, что тонировка зачастую становится причиной наезда на пешеходов в темное время суток и столкновение при перестроении.

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