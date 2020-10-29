В Саратове скончались две женщины с коронавирусом

В Саратовской области скончались еще два человека от коронавируса.

На 29 октября количество жертв новой инфекции составляет в регионе 154.

Как сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер, умерли две женщины — 64 лет и 81.

- В крайне тяжелом состоянии поступила 64-летняя. На третий день в стационаре ее перевели на ИВЛ, но она умерла. Также у женщины был сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии, — рассказал Грайфер.

Вторая умершая лечилась дома самостоятельно. Несмотря на высокую температуру и кашель, она не обращалась к врачам и не вызывала «скорую». Вскрытие показало, что пенсионерка умерла от коронавируса. Также у нее была гипертония, ишемическая болезнь мозга и сердца.

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