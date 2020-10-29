Роспотребнадзор рассказал, когда на улицах Саратова надо надевать маску

Сегодня, 29 октября, на брифинге в Минздраве области рассказали про масочный режим: когда надевать маски, что именно подразумевается под общественным местом.

- Планка — 50 человек, и улица считается общественным местом, когда люди собрались там в одном месте. А если они идут по улице и не толпятся группами, то на них это не распространяется, — рассказала замруководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она предупредила, что если человек подходит к какой-либо группе, то должен надеть маску.

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