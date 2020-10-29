В Саратове 122 группы в вузах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Сегодня, 29 октября, на брифинге в Минздраве области замминистра образования Ирина Чинаева рассказала об учебных заведениях, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса.

- С 26 октября большая часть школ на плановых каникулах, кроме тех, кто работает по триместровой системе. Из них полностью закрыта школа в селе Кировское Марксовского района и один класс ушел на самоизоляцию из школы №3 Маркса, — рассказала Чинаева.

Также в области закрыт один детсад из-за заразившегося воспитателя и девять групп в восьми детсадах.

Кроме того, на «дистанционку» перешли 122 группы в вузах и 49 студентов Саратовского техникума электроники и машиностроения и Балаковского колледжа технологии и менеджмента.

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