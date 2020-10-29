В Вольске мать-алиментщицу арестовали на десять суток

В Вольске Саратовской области женщину арестовали на десять суток за неуплату алиментов.

- Гражданка обязана была ежемесячно перечислять деньги на содержание двоих детей, но не делала этого. Образовались долги. Принудительно взыскать их не удалось, так как счетов в банках у нее нет, имущества тоже, как и официальной работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Ранее женщину уже привлекали к административному аресту и исправительным работам, но ситуацию это не меняло. Должница по-прежнему не устроилась на работу и продолжала уклоняться от алиментных обязательств.

Пристав составил административный протокол, по нему суд назначил местной жительнице десять суток ареста. Если все продолжится в том же ключе, нарушительницу привлекут к уголовной ответственности.

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