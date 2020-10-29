В День народного единства во всех ЗАГСах Саратовской области будет выходной

В Саратовской области 4 ноября, в День народного единства, ЗАГСы не будут работать.

- Прием граждан по всем видам государственной регистрации будет осуществляться с 5 ноября в соответствии с графиком, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

В ведомстве напомнили, что они продолжают принимать заявления по регистрации свадьбы, развода или других актов гражданского состояния только по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефону или по электронной почте того ЗАГСа, куда вы хотите. Все контакты есть на сайте Управления. При себе нужно иметь маску.

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