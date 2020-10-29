Бывшего полицейского из Саратова будут судить за обман женщин

В Саратове будут судить бывшего сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 году полицейский ППС Саратова пообещал знакомой содействие в трудоустройстве в органы МВД. Якобы у него имелись нужные связи. Однако без взяток все равно не обошлось: по словам злоумышленника, требуются деньги, чтобы передать их нужным людям.

Женщина поверила и с апреля по ноябрь 2018 года передала ему в общей сложности 159 тыс. рублей. Средства были потрачены.

Помимо того, полицейский обещал содействовать другой женщине в прохождении ее сыном призывной комиссии и учета имеющихся заболеваний. Для этого он тоже потребовал деньги и получил 154 тыс. рублей.

Обвиняемый признался и раскаялся, дело передано в суд.

Факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками ОРЧ Собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудника уволили из органов внутренних дел.

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