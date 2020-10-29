На двух улицах Саратова отключили отопление

На двух улицах Саратова сегодня, 29 октября, отключили отопление.

Как сообщает портал teplo.energy, тепла в домах №№59 и 61 на Рабочей и №№85, 87, 89, 89а по проспекту 50 лет Октября нет из-за ремонта теплосетей.

Энергетики приносят свои извинения. Это вынужденная мера, так как трубы в изношенном состоянии.

Предполагается, что в дома на Рабочей тепло вернется сегодня, а на проспект 50 лет Октября завтра.

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