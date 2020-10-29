В Энгельсе женщина за рулем Hyundai Solaris пострадала в столкновении с ВАЗ

Фото ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 28 октября, в 9:30 у дома №117Б на улице Маяковского в Энгельсе 58-летняя водительница Hyundai Solaris устроила ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, она разворачивалась и не уступила дорогу ВАЗ-2114 под управлением 31-летнего гражданина.
Женщину госпитализировали.
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