В Энгельсе женщина за рулем Hyundai Solaris пострадала в столкновении с ВАЗ

Фото ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 октября, в 9:30 у дома №117Б на улице Маяковского в Энгельсе 58-летняя водительница Hyundai Solaris устроила ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, она разворачивалась и не уступила дорогу ВАЗ-2114 под управлением 31-летнего гражданина.

Женщину госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.