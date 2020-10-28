Подозрение на коронавирус: депутат саратовской облдумы ушел с заседания, чтобы не рисковать здоровьем коллег

Саратовскую областную думу пришлось продезинфицировать Фото: Мария Франко

Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский на заседании регионального парламента объявил о подозрении на коронавирус у его жены.

Он сразу покинул заседание, отметив, что является контактным и не может подвергать коллег риску.

После этого очередное заседание думы было прервано для дезинфекции. Оно продолжится в следующий раз.

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