В перевернувшейся на трассе под Петровском иномарке погиб пенсионер

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером в Петровском районе Саратовской области перевернулся автомобиль Toyota Raw-4.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 531-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

По предварительной версии, 42-летний водитель не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и перевернулась.

65-летний пассажир погиб на месте, водитель госпитализирован.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.