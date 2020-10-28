В перевернувшейся на трассе под Петровском иномарке погиб пенсионер

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером в Петровском районе Саратовской области перевернулся автомобиль Toyota Raw-4.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 531-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов.
По предварительной версии, 42-летний водитель не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и перевернулась.
65-летний пассажир погиб на месте, водитель госпитализирован.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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