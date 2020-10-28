В Саратове посадили бывшего полицейского за разглашение гостайны

В Саратове вынесен приговор по делу о разглашении государственной тайны.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, виновным признан бывший сотрудник управления наркоконтроля ГУ МВД области.

Преступление было совершено в 2017 году. Полицейский сообщил гражданину, не имеющего доступа к гостайне, секретные сведения о спецоперации в отношении гражданина, распространявшего сильнодействующие вещества. В итоге злоумышленник сумел избежать наказания.

Суд приговорил полицейского к году в колонии-поселении и лишению права занимать должности, связанные с гостайной.

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