Названы больницы Саратова для лечения пациентов с коронавирусом
Фото: Ольга Симонова
Заместитель министра здравоохранения Саратовской области на брифинге 28 октября назвал все стационары, куда принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
Всего в Саратовской области 18 таких учреждений:
- Областная детская инфекционная клиническая больница имени Иванова;
- Клиническая больница СГМУ имени Миротворцева;
- Областная клиническая больница;
- Областной кардиохирургический диспансер;
- Областная офтальмологическая больница;
- Перинатальный центр;
- Саратовская детская инфекционная больница№5;
- Саратовская горбольница №1 имени Гордеева;
- Саратовская горбольница №2 имени Разумовского;
- Саратовская горбольница №5;
- Саратовская горбольница №10;
- Энгельсская горбольница №2;
- Балаковская ЦРБ;
- Балашовская ЦРБ;
- Вольская ЦРБ;
- Пугачевская ЦРБ;
- Красноармейская ЦРБ;
- Базарно-Карабулакская ЦРБ.
В районах будут развернуты дополнительные койки
Развертывание новых коек продолжается. По словам Дениса Грайфера, они появятся в ЦРБ Калининска — 60 мест, Татищева — 60 мест и Маркса — 100 мест.
Напомним, сейчас имеются 3 678 коек для лечения больных коронавирусом и тяжелой пневмонией.
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