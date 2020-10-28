Названы больницы Саратова для лечения пациентов с коронавирусом Фото: Ольга Симонова

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области на брифинге 28 октября назвал все стационары, куда принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

Всего в Саратовской области 18 таких учреждений:

- Областная детская инфекционная клиническая больница имени Иванова;

- Клиническая больница СГМУ имени Миротворцева;

- Областная клиническая больница;

- Областной кардиохирургический диспансер;

- Областная офтальмологическая больница;

- Перинатальный центр;

- Саратовская детская инфекционная больница№5;

- Саратовская горбольница №1 имени Гордеева;

- Саратовская горбольница №2 имени Разумовского;

- Саратовская горбольница №5;

- Саратовская горбольница №10;

- Энгельсская горбольница №2;

- Балаковская ЦРБ;

- Балашовская ЦРБ;

- Вольская ЦРБ;

- Пугачевская ЦРБ;

- Красноармейская ЦРБ;

- Базарно-Карабулакская ЦРБ.

В районах будут развернуты дополнительные койки

Развертывание новых коек продолжается. По словам Дениса Грайфера, они появятся в ЦРБ Калининска — 60 мест, Татищева — 60 мест и Маркса — 100 мест.

Напомним, сейчас имеются 3 678 коек для лечения больных коронавирусом и тяжелой пневмонией.

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