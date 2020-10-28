В Саратовской области ликвидировали очаг бруцеллеза

В Александрово-Гайском районе Саратовской области ликвидировали очаг бруцеллеза.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, с 28 октября сняты ограничения в личных подсобных хозяйствах в 2-х км восточнее хутора Береговой.

За время оздоровительных мероприятий ветеринары провели системные диагностические исследования поголовья на бруцеллез, продезинфицировали животноводческие помещения и прилегающая территории.

Теперь там можно продавать и закупать животных, молоко, мясо, заготавливать кормы.

В ведомстве напомнили, что бруцеллез — инфекционное заболевание общее для человека и животных. Болезнь передается людям через молоко и мясо больного поголовья.

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