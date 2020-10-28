Прокуратура организовала проверку после отравления детей газом в Саратове

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по госпитализации 12-летнего и 15-летнего ребенка с отравлением угарным газом в Волжском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в надзорном ведомстве региона.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Пострадала семья, в больницу также отвезли двух взрослых.

Правоохранители выяснят, в каких условиях жили дети, что стало причиной этих обстоятельств.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.