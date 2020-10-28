Поселок и два района в Саратове остались без воды

Сегодня, 28 октября, без воды остались жители Кировского и Ленинского районов Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения до 15:00 попал поселок Дачный из-за инспекции в СНТ «Мичуринец».
До 18:00 из-за сварочных работ придется подождать жителям 1, 2, 3-го Московских проездов, Московского шоссе, 25, 27, 29, 33. А также квадрату улиц Топольчанской, Героев Отечества, Кузнецова и Семенова.
Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.
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