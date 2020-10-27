В «ковидном» госпитале Саратова за сутки умерли четыре человека

В Саратовской больнице умерли четыре человека Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской городской больнице №2 имени Разумовского (2-я Советская больница) за сутки умерли четыре человека.

Об этом на брифинге в министерстве здравоохранения области рассказал заместитель министра Денис Грайфер.

Он опроверг информацию, что якобы скончавшихся сразу 32 человека. По его словам, причиной четырех смертей стали иные патологии. При этом госпиталь является «ковидным».

Также он заметил, что в ряде медучреждений Саратова есть помещения для прощания с покойными. В то же время он заметил, что морги справляются с нагрузкой и привлечение сторонних организаций не требуется.

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