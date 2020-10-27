На дому от коронавируса лечатся почти четыре тысячи саратовцев

С коронавирусом на дому борются почти четыре тысячи человек в Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на сегодня, 27 октября, в ковидных стационарах находятся 3 330 человек.

- Из них с коронавирусом — 2 228. Пневмония наблюдается у 3 211 пациентов, из них COVID-19 диагностирован у 1 978, — сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге в Минздраве.

На кислородной поддержке находятся 564 человека, а на ИВЛ — 218.

При этом дома лечатся 3 945 зараженных. Еще 1 129 — под наблюдением как контактные.

Сегодня утром было свободно 342 койки для коронавирусных больных, а всего их — 3672.

По сравнению с летом, дополнительно развернули 928 коек, тогда было всего 2 784.

Также на брифинге рассказали, что за сутки в ковидном госпитале горбольницы №2 скончались четыре человека с коронавирусом от иных патологий. Таким образом, чиновники опровергли информацию о 32 смертях прошедшей ночью.

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