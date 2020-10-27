В Балакове полиция получила новые иномарки и «Ладу Веста»

Фото ГУ МВД по Саратовской области
В Балакове автопарк полиции пополнился шестью машинами для сотрудников Госавтоинспекции.
- Машины подчиненным вручил начальник МУ МВД России «Балаковское» Владимир Харольский. Пять Skoda Octavia и одна Lada Vesta оснащены по последнему слову техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Автомобили предоставили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Также недавно автопарк пополнился в Энгельсе.
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