Саратовские охотники получили свыше 3 тыс. разрешений на добычу пушных жвиотных

В Саратовской области уже более 3 тыс. охотников получили разрешения на добычу зайцев, лисиц, корсаков и енотовидных собак.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, осенне-зимняя охота на пушных животных начинается 31 октября.

Граждане еще могут подать заявления, их просят заранее платить пошлину в размере 650 рублей, а при посещении инспекторов не забывать о средствах защиты.

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