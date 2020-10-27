Житель Ртищевского района оплатил штрафы из страха лишиться BMW

В отношении жителя Ртищевского района возбудили исполнительное производство за неуплату 36 штрафов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин задолжал 140 тыс. рублей, также он не платил налоги.
Оказалось, что сейчас он проживает в Москве. На новый адрес прислали постановление о запрете регистрационных действий на его автомобиль BMW 745i.
Нежелание лишиться дорогой иномарки вынудило его тут же найти и оплатить необходимую сумму.
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