Житель Ртищевского района оплатил штрафы из страха лишиться BMW

В отношении жителя Ртищевского района возбудили исполнительное производство за неуплату 36 штрафов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин задолжал 140 тыс. рублей, также он не платил налоги.

Оказалось, что сейчас он проживает в Москве. На новый адрес прислали постановление о запрете регистрационных действий на его автомобиль BMW 745i.

Нежелание лишиться дорогой иномарки вынудило его тут же найти и оплатить необходимую сумму.

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