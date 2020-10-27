В Саратовской области нашли опасный нут

В октябре 2020 года в Балашовском районе Саратовской области нашли опасный нут.

- Поступила заявка на выдачу карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние продукции. Во время лабораторной экспертизы в партии общим весом 70 тонн нашли повилику, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Этот сорняк обвивается вокруг растения-хозяина и питается его соками. Сено, скошенное с растений с повиликой, плесневеет, у животных вызывает заболевания. Также она переносит вирусные болезни растений.

Нут не выпустили в свободное обращение и отправили партию на подработку.

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