Уже неделю в Саратовской области разыскивают Евгения Торбина

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В Балакове Саратовской области пропал 29-летний Евгений Торбин.
Как сообщили в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 20 октября.
Приметы: рост 174 см, худощавое телосложение, волосы русые, короткая стрижка, глаза голубые.
На момент пропажи Евгений был одет в темно-серую куртку, бордово-синий джемпер, темно-синие брюки, темно-синие кроссовки и красную кепку.
Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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