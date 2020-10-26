Саратовский «Автодор» обыграл «Химки»

Фото из Инстаграм Валерия Радаева

Сегодня, 26 октября, саратовский баскетбольный клуб «Автодор» обыграл «Химки» из Московской области.

Счет игры составил 85-82.

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ во дворце спорта «Кристалл».

С победой саратовских баскетболистов поздравил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Благодаря великолепному настрою и волевым качествам, вы не оставили шансов «Химкам» в решающей четверти! — написал Радаев в своем Инстаграм.

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