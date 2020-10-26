В Саратове умер инженер-конструктор Юрий Ломакин

Юрий Ломакин

Вчера, 25 октября, на 65-м году жизни скончался Юрий Ломакин, директор Конструкторского бюро Пожарной автоматики, вице-президент ГК «Рубеж».

Как сообщили на сайте компании, Юрий Леонидович более 20 лет посвятил разработке и развитию российских систем пожарной безопасности. Под его руководством разработали и внедрили в серийное производство более 1 тыс. наименований приборов: пожарные извещатели, охранно-пожарные панели, источники резервного электропитания, звуковые оповещатели и другие.

- Юрий Леонидович был человеком особой закалки, таких специалистов единицы, они составляют «золотой фонд» отечественной инженерно-конструкторской школы. Он был чутким руководителем, мудрым наставником, добрым и неравнодушным человеком, — отмечают коллеги.

Ломакин не раз получал награды и благодарности за инженерные разработки.

Прощание с Юрием Леонидовичем состоится 28 октября с 11:00 до 12:30 на заводе «Сенсор» на проспект 50 лет Октября, 108а.

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