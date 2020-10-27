В коммуналке в Балашове жильцы нашли тело соседа

Тело было найдено в комнате коммунальной квартиры
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области следователи устанавливают причины смерти 61-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли в коммунальной квартире дома на улице Фестивальная.
Соседи заметили, что не видели мужчину несколько дней. Дверь в его комнату оказалась не заперта, поэтому они зашли и обнаружили труп.
Эксперт осмотрел место происшествия. Начата доследственная проверка.
Начата доследственная проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.