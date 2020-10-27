В коммуналке в Балашове жильцы нашли тело соседа

Тело было найдено в комнате коммунальной квартиры Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области следователи устанавливают причины смерти 61-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли в коммунальной квартире дома на улице Фестивальная.

Соседи заметили, что не видели мужчину несколько дней. Дверь в его комнату оказалась не заперта, поэтому они зашли и обнаружили труп.

Эксперт осмотрел место происшествия. Начата доследственная проверка.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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