Прилетевшая из Турции жительница Балакова не сдала тест на коронавирус и поплатилась за это

За правонарушения в период распространения коронавируса в Балаковском районе 23 октября осудили 14 человек. Всех поймали без масок в общественных местах.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-служба суда, всех оштрафовали в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Также 23 октября осудили местную жительницу, которая 8 августа прибыли из Турции и в течение трех дней не сделала тест на коронавирус и не разместила результаты исследования на портале госуслуг. За это правонарушение ее оштрафовали на 7,5 тыс. рублей.

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