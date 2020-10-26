Спортсмен из Саратова выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Спортсмен из Саратова Эдиль Колкомбаев завоевал золото во всероссийском турнире по греко-римской борьбе (спорт глухих) «Курское противостояние».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, соревнования проходили 23–25 октября в Курске. На них выступали и спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ».
Колкомбаев занял первое место в весе до 75 кг, Владимир Мальцев взял серебро в весе до 82 кг.
Спортсменов тренировал Алексей Федосеев.
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