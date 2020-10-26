На границе с Саратовской областью остановили почти полтонны риса

На границе с Республикой Казахстан в Саратовской области 23 октября остановили грузовик с подкарантинной продукцией.

- В РФ пытались ввезти 480 кг шлифованного риса без фитосанитарной документации, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Груз не разрешили доставить в Россию и вернули назад. На перевозчика составили административный протокол.

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