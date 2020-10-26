Областные депутаты не разрешили застройщикам увеличивать этажность новых домов в Саратове и Энгельсе

Вопрос этажности будущих жилых домов рассмотрели 26 октября в Саратовое на заседании облдумского комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

С докладом выступила заместитель министра-главный архитектор области Марина Лобанова. Она сообщила, что необходимо внести изменения в постановление правительства и разрешить застройщику возводить здания высотой более 10 этажей вопреки существующим сейчас в регионе ограничениям.

Это предложение касается лишь четырех территорий: Солнечного-2, района набережной, поселков Дубки, Соколовый, ряда земель в Энгельсе.

Депутаты предложили не разрешать увеличивать этажность домов на набережной в Саратове, и в Энгельсе, так как решить вопрос с инфраструктурой – школами, поликлиниками, детсадами – пока не удается. Не известно за счет каких средств будет решаться это проблема.

- Главное, чтобы не было так, что люди покупают квартиры, а соцобъетов нет, - отметили депутаты.

- Школу в Энгельсе все равно придется строить и скорее всего за счет бюджета. Давайте рассмотрим вопрос еще раз: будет ли хватать мест в школе, если в домах будет 10-15 этажей, - предложили парламентарии.

В итоге депутаты решили не разрешать увеличивать этажность в Дубках и в Энгельсе. Исключение - Солнечный-2. Там планируют построить два комплекса домов высотой в 22 -25 этажей. В Соколовом предстоит увеличить высотность строящегося диспансера.

Вопрос вынесли на голосование на очередное заседание Саратовской областной думы.

Впрочем, окончательное решение будет за правительством области.