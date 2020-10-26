В Ртищево водитель насмерть сбил подростка и уехал

Сегодня, 26 октября, в 14:45 на Красной улице 10 в Ртищево случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, неизвестный водитель сбил 16-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

От полученных травм парень скончался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, данные водителя устанавливаются.

Портал « ЧП Саратов» сообщает, что по словам очевидцев, это была иномарка, за рулем которой находилась женщина.

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