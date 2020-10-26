В пруду Турковского района утонула 80-летняя женщина

Тело женщины обнаружено в пруду Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области найден труп престарелой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 80-летней погибшей было обнаружено в пруду села Мокровка.

Страшную находку сделала жительница села, когда утром 26 октября возвращалась домой с пастбища, куда отвела стадо. Женщина заметила тело в воде, проходя по мосту.

На место приехали сотрудники полиции, которые извлекли труп. Эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти. По предварительной версии, женщина могла утонуть не далее, чем сутки назад.

Женщина утонула около суток назад Фото: СУ СКР по Саратовской области

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