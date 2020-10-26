В Саратовской области требуются десять судей

В Саратовской области открыты вакансии десяти судей, двух зампредов и одного председателя, об этом сообщают в ККС.

Необходим человек на должность председателя Кировского районного суда Саратова. зампреда Пугачевского районного суда и Ленинского районного суда Саратова.

Нужны мировые судьи в судебный участок №5 Заводского района Саратова, №11 Энгельса, №1 Аткарского района, №1 Базарно-Карабулакского района, №7 Балакова.

Открыты по одной вакансии судей Пугачевского и Краснокутского районного суда, Ленинского районного суда Саратова, две — в Саратовский областной суд.

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