В Саратовской области требуются десять судей

В Саратовской области открыты вакансии десяти судей, двух зампредов и одного председателя, об этом сообщают в ККС.
Необходим человек на должность председателя Кировского районного суда Саратова. зампреда Пугачевского районного суда и Ленинского районного суда Саратова.
Нужны мировые судьи в судебный участок №5 Заводского района Саратова, №11 Энгельса, №1 Аткарского района, №1 Базарно-Карабулакского района, №7 Балакова.
Открыты по одной вакансии судей Пугачевского и Краснокутского районного суда, Ленинского районного суда Саратова, две — в Саратовский областной суд.
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