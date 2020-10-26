В Самойловке нашли зарезанного 43-летнего жителя Саратова

Труп саратовца нашли в Самойловке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Самойловке сегодня ночью, с 25 на 26 октября, нашли тело 43-летнего жителя Саратова.
- При осмотре следователь на трупе обнаружил ножевое ранение. Организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Вместе с полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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