Идет строительство дороги на улице Менякина

В поселке Юбилейный Саратова идет строительство дороги по улице Менякина.

Как написал в своем Instagram губернатор Валерий Радаев, она соединит улицу Муленкова и Усть-Курдюмское шоссе.

Сейчас рабочие выносят газовые и электрические коммуникации. После этого, предположительно, в среду, начнется отсыпка песка и щебня для устройства земляного полотна.

Протяженность дороги составит 480 метров при ширине 14 метров. Предусмотрены тротуары и уличное освещение, а также парковки, остановочные карманы и пешеходное ограждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.