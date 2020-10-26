Туман и дождь: синоптики прогнозируют саратовцам сырую погоду

В Саратове будет туманно Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в понедельник 26 октября сохранится пасмурная и сырая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики Гидрометцентра прогнозируют сильный туман. Видимость составит 500 и менее метров. Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.

Утром, помимо того, ожидается сильный северо-западный ветер, его порывы будут достигать скорость 21 м/с.

Днем вновь будет идти дождь, но не по всей области, а в отдельных местах. Столбик термометра покажет +8... +13 градусов в пик наивысшего прогрева.

В прошлом году в этот день было заметно теплее — до +18 градусов. А вот туман также накрыл Саратовскую область.

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